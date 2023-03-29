Житель КЧР нашел снаряд времен ВОВ во время очистки сточной канавы возле дома

Фото: пресс-служба МВД по КЧР

В Карачаево-Черкесской республике к правоохранителям обратился 64-летний житель поселка Рожкао. Гражданин рассказал, что нашел старый снаряд времен Великой Отечественной войны во время очистки сточной канавы в пяти метрах от его дома.

— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Зеленчукский» незамедлительно прибыли по адресу, где находился боеприпас и оцепили территорию, – сообщили в пресс-службе МВД по КЧР.

Специалисты региональной Росгвардии осмотрели снаряд и убедились, что это авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Сотрудники перевезли ее на три километра от поселка, чтобы разминировать.

В южном направлении от населенного пункта прогремел взрыв – опасную находку уничтожили.