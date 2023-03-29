Дагестанца осудили за комментарий с оправданием терроризма в интернете

Фото: пресс-служба СУ СК России по республике Дагестан

В Дагестане прошел суд над 26-летним местным жителем, которого впоследствии осудили за оправдание терроризма. В ноябре 2020 года гражданин оставил комментарий под публикацией паблика в социальной сети со своей страницы. Доступ к посту имеют все, в том числе и правоохранительные органы, которые нашли в отзыве гражданина оправдание терроризма.

— Под публикацией на аккаунте информационного ресурса разместил комментарий, в котором содержатся высказывания, публично оправдывающие терроризм и пропаганду терроризма, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Дагестан.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Расследование завершили, а материалы направили в суд.

Суд признал комментатора виновным и приговорил к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Вступил ли приговор в законную силу или нет, не сообщается.