Трех жителей КБР приговорили к 8 годам «строгача» за попытку сбыть наркотики

Трех жителей КБР посадили в тюрьму за покушение на сбыт крупной партии наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кабардино-Балкарской республике три местных жителя в марте 2022 года решили заработать. Легальные способы были отброшены, и злоумышленники купили крупную партию наркотиков. Они захотели сбыть вещества наркоманам, но их задержали сотрудники УФСБ.

— С целью получения прибыли они покушались на его сбыт наркозависимым гражданам республики, однако незаконная деятельность последних была пресечена, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кабардино-Балкарской республике.

Суд признал граждан виновными в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Всех троих приговорили к 8 годам в колонии строгого режима.