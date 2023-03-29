В городе Невинномысске с 08:00 30 марта по 6:00 3 апреля перекроют улицу Линейную из-за ремонтных работ на канализационном коллекторе. Ограничение коснется участка дороги от пересечения с улицей Менделеева до пересечения с улицей Белово.

— Объезд будет производиться по улицам Менделеева, площадь 50 лет Октября и Белово, – написал в социальных сетях мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Также изменится движение общественного транспорта. Маршруты №1 «А», №5, №9, №14, №15, №22 и №23 будут объезжать перекрытый участок по улицам Менделеева, площадь 50 лет Октября и Белово в прямом и обратном направлении. С 3 апреля маршрутки и автобусы вернутся на привычный путь.