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НовостиОбщество29 марта 2023 15:07

Экс-глава минпрома Ставрополья Хоценко стал врио губернатора Омской области

Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин
Данил ЮРКОВ
Виталий Хоценко. Фото: Минпромторг России

Виталий Хоценко. Фото: Минпромторг России

Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы минпрома Ставропольского края Виталия Хоценко врио губернатора Омской области. Тем временем губернатор области Александр Бурков ушел в отставку по собственному желанию – заявление приняли, а на его пост назначили другого.

— Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Омской области, – написано в указе президента РФ.

Назначение на пост врио губернатора вступает в силу со дня его подписания, то есть с сегодняшнего. Завтра за Омской областью будет следить бывший глава министерства промышленности Ставрополья Виталий Хоценко.