Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 5:56

Из-за сильной непогоды в Предгорном округе Ставрополья зарыли трассу

На дороге «Светлоград – Благодарный – Буденновск» сильный боковой ветер и снег
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Предгорном округе Ставропольского края для движения закрыли трассу «Светлоград – Благодарный – Буденновск» с 14 по 40 километр. Виной всему сильный боковой ветер, снег, снежные переметы и недостаточная видимость для движения автомобилей.

Ветер несет снег с полей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Не менее чем два часа трасса будет закрыта. На месте работают снегоуборочные машины.

— Альтернативная дорога для объезда – «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», – пишет ведомство.

Правда, и на объездной дороге погода не многим лучше. На трассе сильный боковой ветер, снежные переметы. Автоинспекторы рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния.