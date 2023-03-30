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В Предгорном округе Ставропольского края для движения закрыли трассу «Светлоград – Благодарный – Буденновск» с 14 по 40 километр. Виной всему сильный боковой ветер, снег, снежные переметы и недостаточная видимость для движения автомобилей.

Ветер несет снег с полей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Не менее чем два часа трасса будет закрыта. На месте работают снегоуборочные машины.

— Альтернативная дорога для объезда – «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», – пишет ведомство.

Правда, и на объездной дороге погода не многим лучше. На трассе сильный боковой ветер, снежные переметы. Автоинспекторы рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния.