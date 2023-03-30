В аварии с участием двух грузовиков на Ставрополье пострадал человек

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Арзгирском округе Ставропольского края, на 89 километре трассы «Дивное – Рагули – Арзгир» водитель цистерны «Вольво» с битумом приблизился слишком близко к едущему впереди ГАЗону и врезался в него. Оба грузовика от силы удара вылетели в кювет и перевернулись.

— С тяжелыми переломами и травмами в больницу доставлен 36-летний водитель «Вольво», житель Башкортостана. Выяснилось, что пострадавший находился в пути около 3 часов, злостным нарушителем ПДД гражданин не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

У водителя взяли кровь, чтобы узнать, был ли он пьяный. По факту аварии проводится проверка и назначено проведение административного расследования.