Директор ставропольской организации не выплатил налоги на 21,6 млн рублей

Директор ставропольской организации подозревается в уклонении от уплаты налогов Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе директора коммерческой организации могут наказать за уклонение от уплаты налогов. За третий квартал 2020 и первый и второй квартал 2021 года злоумышленник производил подъемно-транспортное оборудование, однако налоги за продажу товаров решил уменьшить.

— В указанный период руководитель юридического лица предоставил в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями о взаиморасчетах с контрагентами и исчисленному налогу, занизив налогооблагаемую базу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Директор не заплатил более 21,6 млн рублей. Однако злоумышленника заподозрили и провели проверку. В результате против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Расследование продолжается, следователи принимают меры, чтобы возместить ущерб.