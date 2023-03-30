Площадь пожара на рынке под Пятигорском увеличилась до 3500 квадратных метров

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья пожар на рынке «Привокзальный» объял площадь в 3500 тысячи квадратных метров, а его ранг повысили до третьего – пожар признали сильным. Погибших и пострадавших, как сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю, по-прежнему нет.

— Реагирование от РСЧС: 106 человек, 26 единиц техники, из них от МЧС России: 92 человек, 21 единица техники. Ранг пожара повышен до №3, – сообщили в МЧС по региону.

Кроме того, автоинспекторы перекрыли третий километр трассы «Пятигорск – Георгиевск». Объехать закрытый участок можно через Пятигорск. В общей сложности ограничение введено с 0 по 6 километр дороги. Объехать ее можно через трассу «Кавказ», в объезд через станицу Зольскую.

По данным МЧС, в 11:41 пожар локализовали на площади в 3500 тысячи квадратных метров. Специалисты продолжают тушить огонь.