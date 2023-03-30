Контрабандиста из Северной Осетии осудили на Ставрополье за перевозку оружия

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставрополському краю

На Ставрополье осудили контрабандиста из Северной Осетии – Алании, который перевез в регион огнестрельное оружие. В 2022 году оперативники «накрыли» ныне осужденного с пистолетом Макарова и 14 патронами 9 миллиметров к нему. Против злоумышленника возбудили уголовные дела за незаконное приобретение оружия и его контрабанду.

— Решением Кировского районного суда Ставропольского края подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Так как у гражданина есть малолетний ребенок, а в содеянном он раскаялся, суд приговорил его к пяти годам условного заключения и испытательному сроку на три года. Правда, осужденному предстоит выплатить штраф суммой в 410 тысяч рублей.