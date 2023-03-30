Пожар на рынке под Пятигорском локализовали на площади 3500 квадратных метров

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю

На рынке «Привокзальный» под городом Пятигорском пожарным удалось локализовать возгорание на площади 3500 квадратных метров. Справиться с растущим в объемах огнем удалось в 11:41, однако специалистам предстоит потушить пожар.

— 11:41, Ставропольский край, Предгорный МО, рынок «Привокзальный», пожар локализован на площади 3500 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю.

Напомним, что пожару присвоили третий ранг после того, как он распространился на площади в 3500 квадратных метров. В устранении огня от РСЧС участвуют 106 человек, 26 единиц техники, из них от МЧС России 92 человека, 21 единица техники.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Площадь пожара на рынке под Пятигорском увеличилась до 3500 квадратных метров

Ранг возгорания повысили до третьего (Подробности)

Крупный пожар на рынке под Пятигорском: тушат с ночи, ветер раздувает пламя, горят 2000 квадратных метров

Под Пятигорском перекрыли дорогу из-за пожара на рынке (Подробности)