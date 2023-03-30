Ставропольца приговорили к пяти годам за покупку наркотиков и гранаты

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Кисловодске осудили местного жителя, которого признали виновным в обороте наркотиков и покупке взрывчатых веществ – гранаты. Оперативники узнали о незаконной деятельности гражданина и пришли к нему домой с обыском. Там сотрудники нашли 4,99 грамма полусинтетического наркотика и РГН – ручная граната.

— На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в августе 2022 года следственным отделом ОМВД России по городу Кисловодску в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Гражданина признали виновным в совершенных преступлениях и приговорили к пяти годам в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Также пять лет – правда, условно – на Ставрополье дали жителю Северной Осетии за контрабанду оружия. Оперативники задержали ныне осужденного с пистолетом Макарова и 14 патронами к нему.