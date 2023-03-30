На Ставрополье из колонии-поселения сбежал осужденный за пьяную езду

Беглец. Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставропольского края из колонии-поселения сбежал осужденный за пьяную езду Антон Холопченко 1999 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону, злоумышленник воспользовался отсутствием охраны и исчез.

— Приметы осужденного: рост – 172 см, телосложение – коренастое, лицо – круглое, глаза – карие, лысый, речь – быстрая. Особые приметы: татуировка в виде большого креста на левом предплечье, шрам выше лба справа 5 сантиметров и родинка у правого глаза, – сообщили в ведомстве.

Так как в колонии-поселении осужденный мог ходить в любой одежде и носить деньги, он может переодеться. На момент побега злоумышленник был в черном спортивный костюм с белыми полосками и надписями и черная шапка с белой надписью.

Злоумышленника ищут, против него могут возбудить уголовное дело за побег. Ведомство просит сообщить о беглеце, если у кого-то есть информация, по номерам: в дежурную часть 8 (8652) 238-500 или в отдел розыска УФСИН России по региону 8 (8652) 238-369.