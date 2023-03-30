На выходных в Ставропольском крае потеплеет до +15 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в конце рабочей недели потеплеет после резкого похолодания и выпавшего снега. Небольшие осадки в регионе останутся сегодня, в четверг, 30 марта. Также в крае по-прежнему бушует сильный ветер, однако уже завтра погода нормализуется.

Завтра, в пятницу, 31 марта, ночью на Ставрополье будут идти осадки. В краевой столице ни дождя, ни снега не ожидают. Ветер до 18 м/с и температура воздуха до -5 градусов останутся в регионе до самого утра. В краевой столице похолодает до -2 градусов. Днем на Ставрополье потеплеет до +11 градусов, при этом осадки уйдут, а ветер утихнет.

В субботу, 1 апреля, ночная температура будет аналогична пятничной. Хотя осадков в регионе не ожидают. Днем в Ставропольском крае потеплеет до +15 градусов, а скорость ветра не превысит 10 м/с. В краевой столице температура воздуха поднимется до +12 градусов.