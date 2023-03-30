Бывший начальник налоговой на Ставрополье пойдет под суд за получение взятки

На Ставрополье бывший начальник налоговой инспекции пойдет под суд за взятку в миллион рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ипатовском округе экс-начальник межрайонной ИФНС России № 3 по Ставропольскому краю пойдет под суд за получение взятки. Причем брал он не только деньги, но и комбикорм с мясом. С марта 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый получил один млн рублей и продукты на 79 тысяч от руководства коммерческого предприятия. Взяткодатель не хотел, чтобы организация платила налога и чтобы ее проверяли по данному факту.

— В ходе расследования уголовного дела обвиняемый был задержан с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 2 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник обвиняется в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время расследование уголовного дела завершено. На взяткодателя также возбудили дело.

— Уголовное дело направлено прокуратурой в Ипатовский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу. В отношении взяткодателя расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.