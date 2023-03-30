Ранее судимый пассажир ограбил водителя такси на Ставрополье

Ставропольского таксиста ограбил пассажир Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шпаковском округе Ставропольского края к полицейским обратился житель Ставрополя и рассказал краже. Гражданин работает таксистом, утром его вызвал клиент, который по дороге попросил остановиться. Во время остановки пассажир ушел, не расплатившись, да еще и украл телефон потерпевшего.

Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. И все же полицейские смогли узнать виновника преступления. Сотрудники задержали 28-летнего местного жителя и доставили в отделение полиции для разбирательств, где он признался в содеянном.

— Молодой человек рассказал, что смартфон он продал в тот же день, а вырученные денежные средства потратил, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.