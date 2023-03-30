Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 марта 2023 13:01

Мошенник представился юристом и обманул 95-летнюю ставропольчанку на 200 тысяч

Злоумышленником оказался 20-летний житель соседнего региона
Данил ЮРКОВ
Телефонный мошенник обманул пенсионерку со Ставрополья, сказав, что ее внучка спровоцировала аварию

Телефонный мошенник обманул пенсионерку со Ставрополья, сказав, что ее внучка спровоцировала аварию

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском округе Ставропольского края 95-летней местной жительнице позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился юристом и сообщил, что внучка пенсионерки спровоцировала аварию. Потерпевшей стороне, по словам звонившего, надо возместить ущерб. Для этого якобы юрист потребовал от пожилой женщины 200 тысяч рублей.

— Женщина не стала проверять информацию и сразу согласилась отдать сбережения. К ней приехал курьер, который забрал деньги. Пенсионерка поняла, что ее обманули, только когда связалась со своей родственницей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в преступлении. Им оказался 20-летний местный житель. Молодого человека доставили в отделение полиции, где тон сознался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что получал процент от звонков. Ранее в мессенджере совершать преступления ему предложил неизвестный.

Против телефонного мошенника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Организатора ищут правоохранители.