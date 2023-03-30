Мошенник представился юристом и обманул 95-летнюю ставропольчанку на 200 тысяч

Телефонный мошенник обманул пенсионерку со Ставрополья, сказав, что ее внучка спровоцировала аварию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском округе Ставропольского края 95-летней местной жительнице позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился юристом и сообщил, что внучка пенсионерки спровоцировала аварию. Потерпевшей стороне, по словам звонившего, надо возместить ущерб. Для этого якобы юрист потребовал от пожилой женщины 200 тысяч рублей.

— Женщина не стала проверять информацию и сразу согласилась отдать сбережения. К ней приехал курьер, который забрал деньги. Пенсионерка поняла, что ее обманули, только когда связалась со своей родственницей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в преступлении. Им оказался 20-летний местный житель. Молодого человека доставили в отделение полиции, где тон сознался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что получал процент от звонков. Ранее в мессенджере совершать преступления ему предложил неизвестный.

Против телефонного мошенника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Организатора ищут правоохранители.