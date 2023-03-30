МТС запустила полномасштабный ребрендинг

Процесс смены визуала будет постепенным. Фото: mts.ru

Компания МТС объявила о полномасштабном ребрендинге. У бренда появилась новая архитектура, логотип и в целом визуальный язык, а также уникальный корпоративный стиль для отдельных продуктов. Сохранился и главный узнаваемый элемент бренда - красный цвет, но, как отмечают в компании, к нему добавились более разнообразные цветовые решения. При этом философия и лозунг МТС «Быть лучше каждый день» остались прежними.

Сохранился главный узнаваемый элемент бренда - красный цвет. Фото: mts.ru

По словам президента МТС Вячеслава Николаева, формирование цифровой экосистемы началось еще в 2019 году. А два года назад началась внутренняя трансформация в сторону ИТ: расширился штат ИТ-специалистов, сократилась бюрократия, изменились и корпоративные ценности. Бизнесу стало тесно в существующем бренде, поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный.

- Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает - не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов, - поясняет Николаев. - Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом.

Бизнесу стало тесно в существующем бренде. Фото: mts.ru

В компании отметили, что процесс смены визуала будет постепенным. Вывески и оформление офисов планируется заменить в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.

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