На рынке вблизи Пятигорска ликвидировали открытое горение

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю

Вблизи Пятигорска на рынке «Привокзальный» пожарные смогли ликвидировать открытое горение возле металлического цеха с вещами. И все же службам предстоит потушить огонь внутри здания.

— 16:00, Ставропольский край, Предгорный муниципальный округ, рынок «Привокзальный» ликвидация открытого горения на площади 3500 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю.

Напомним, что с самого утра на рынке тушат крупный пожар, который сперва разгорелся на площади в 850 квадратных метров, а после увеличивался до 2000 и 3500. После возгорание локализовали, а теперь смогли справиться с открытым горением.