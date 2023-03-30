Бойцов СВО и их семьи на Ставрополье освободили от уплаты транспортного налога

Участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на Ставрополье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье депутаты единогласно приняли новый закон на заседании краевой думы. Теперь участники специальной военной операции и их семьи освобождаются от уплаты транспортного налога. Новая льгота оформляется в краевом управлении ФНС.

— Мерой поддержки смогут воспользоваться сам воин или его супруга – в зависимости от того, на кого оформлен автомобиль. Льгота будет действовать уже по налогу за 2022 год., – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Как только закон вернется из думы, Владимир Владимиров подпишет его. После этого его опубликуют, и новая мера поддержки официально будет действовать на территории Ставропольского края.