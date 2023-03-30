Пожилой маршрутчик сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Кисловодске

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кисловодске днем на улице Горького водитель маршрутки ГАЗель Некст не предоставил преимущество в движении пешеходу, который переходил по переходу. Произошла авария, на место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В результате 62-летняя жительница Кисловодска с травмой головы и переломами конечностей доставлена в больницу, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем маршрутки сидел 66-летний местный житель. Пожилой водитель был трезвый и перевозил трех пассажиров, который не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

Другая авария на Ставрополье произошла с двумя грузовиками. Водитель цистерны «Вольво» с битумом приблизился слишком близко к едущему впереди ГАЗону и врезался в него. Оба грузовика от силы удара вылетели в кювет и перевернулись.