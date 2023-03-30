На Ставрополье поймали лишенного прав водителя с 694 штрафами на полмиллиона

Водитель выплатил большую часть штрафов, однако за 41 нарушение он так и не заплатил Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Труновском округе Ставропольского края автоинспекторы остановили 40-летнего местного жителя. Оказалось, гражданина в декабре прошлого года лишили прав за вождение в пьяном виде. Сотрудники продолжили проверять злоумышленника и узнали, что за последние два года он получил 694 штрафа на сумму более полумиллиона рублей.

— Из них 41 нарушение было совершено на автомобиле гражданина за последние 2месяца. По 41 неоплаченному штрафу на сумму более 40 тысяч рублей сотрудниками составлены материалы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа), – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Гражданина вызовут в суд, где ему могут назначить административный арест на срок до 15 суток, а также удвоить сумму штрафов. Правда, за остальные нарушения водитель заплатил.

За управление транспортом без прав против водителя составили очередной протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде двух суток административного ареста.