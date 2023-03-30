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НовостиПроисшествия30 марта 2023 14:13

Водитель пассажирской маршрутки на Ставрополье уехал с места аварии

Транспорт перевернулся, а водитель поднял его с помощью трактора и уехал с места ДТП
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Грачевском округе Ставропольского края выясняются обстоятельства аварии, в которой перевернулась пассажирская маршрутка. В салоне, по словам очевидца, находились четыре человека, которые уехали на попутном транспорте. После 20-летний житель села Спицевка обратился к автоинспекторам.

— В доказательство пассажир предоставил видеозапись, которую он сделал на месте ДТП. А водитель с помощью трактора поднял пассажирскую ГАЗель и покинул место происшествия, не сообщив о ДТП в полицию, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы нашли водителя маршрутки. Им оказался 53-летний житель Александровского округа, который был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является.

Правда, за оставление места аварии гражданину грозит лишение прав. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.