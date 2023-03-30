Прокурор Ставропольского края принял участие в заседании региональной думы

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На заседании думы Ставропольского края принял участие региональный прокурор Игорь Немкин. Также там приняли участие начальник краевого ГУ МВД Андрей Мишагин, который рассказал о криминогенной обстановке на Ставрополье и деятельности структуры за 2022 год, и уполномоченный по правам человека в регионе Николай Лисинский, рассказавший о соблюдении прав, свобод и законных интересов граждан за минувший год.

— Рассмотрен обширный пакет законодательных инициатив, в частности поправки в законы края о бюджетном процессе, о резервном фонде, о некоторых вопросах регулирования отношений недропользования, а также в области градостроительной деятельности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Кроме того, на заседании рассмотрели законодательные вопросы в сфере методик распределения субвенций, которые дают муниципалитетам на бесплатное детское образование.