Ставрополец пойдет под суд за обман знакомой при покупке автомобиля на 1,5 млн

Ставрополец обманул знакомую на 1,5 млн рублей при покупке авто Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе 33-летний местный житель пойдет под суд за обман своей знакомой. Гражданин пообещал потерпевшей присмотреть хороший автомобиль. И когда нашел подходящий вариант, вернулся к жертве обмана с хорошими новостями.

— 53-летняя ставропольчанка передала обвиняемому деньги в счет оплаты транспорта, однако гражданин не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полученные деньги злоумышленник потратил на себя. Он обманул знакомую на 1,5 млн рублей. Гражданка обратилась в полицию, и против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На данный момент расследование завершено, а материалы направлены в суд на рассмотрение.