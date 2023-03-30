СКФУ подготовил проекты по развитию кадрового потенциала Северного Кавказа

Фото: Илья Хачатурян/СКФУ

СКФУ согласовал с корпорацией Кавказ.РФ совместные проекты для развития экономики Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- На базе университета работает уникальный в России комплекс по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела – «Школа кавказского гостеприимства». Убежден, что, кооперируя экспертные междисциплинарные компетенции и мощный человеческий капитал, мы реализуем новые инновационные проекты для развития сектора экономики макрорегиона и формирования благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В 2023 году намечен туристический форум "По тропам Кавказа" для участников из всех регионов СКФО. А на Кавказском инвестиционном форуме организуют молодежный трек, где обсудят туризм, трудоустройство и сохранение кадров. Кроме того, на базе СКФУ пройдет кейс-чемпионат "Социально-экономическое развитие СКФО", участники которого смогут попробовать себя в роли госслужащих. Молодежь Северного Кавказа представят свои уникальные инвестиционные проекты, и по ним работодатели смогут понять, хотят ли они взять участника на стажировку.

В конце визита гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов провел лекцию для студентов, которая была посвящена возможностям построения карьеры и бизнеса на Кавказе. Гостя познакомили с пространством коллективной работы, где студенты, ученые и бизнесмены реализовывают современные форматы работы для развития надпрофессиональных и профессиональных компетенций.

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