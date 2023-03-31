На трассе Ставрополья автомобилист спровоцировал тройную аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополського края

В Предгорном округе Ставрополья накануне вечером, на 26 километре трассы «Лермонтов – Черкесск», водитель «Лады Гранты» слишком сильно приблизился к едущему впереди автомобилю. В результате произошла авария с «Ладой Калиной», которая от удара съехала в кювет.

— По инерции «Гранта» продолжила движение, выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой «Калиной», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

В больницу с травмой головы доставили водителя второй «Калины», 23-летнего жителя Минеральных Вод. За рулем «Гранты» сидел 36-летний житель станицы Суворовской. Автомобилист был трезвый, а за последние два года не получал штрафов за нарушения правил дорожного движения.