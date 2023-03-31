Прокуратура и СКР проводят проверку после аварии с маршруткой на Ставрополье

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Грачевском округе Ставропольского края после аварии с участием пассажирской маршрутки, в котором находились четыре пассажира, прокуратура и СКР начали проверку. Граждане пересели на попутный транспорт, а водитель поднял транспорт при помощи трактора и уехал с места происшествия.

— В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир микроавтобуса, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Перевозчика нашли автоинспекторы. За оставление места аварии ему грозит лишение прав. Однако на этом не все – так как прокуратура и СКР начали проверку, ему грозит и другое наказание.

— Прокуратура Грачевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.