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НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:48

«Сбросил на бетонную плиту»: ставрополец покалечил коллегу

Рабочего из Ставрополя осудили за нанесение тяжкого вреда своему коллеге
Данил ЮРКОВ
Ставропольцу дали срок за то, что тот скинул коллегу на бетонную плиту

Ставропольцу дали срок за то, что тот скинул коллегу на бетонную плиту

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Ставрополе в сентябре 2022 года на производстве произошел конфликт между рабочими. Один из них решил перейти к рукоприкладству, поэтому подошел к коллеге сзади, толкнул его, приподнял над бетонной плитой и выбросил того с эстакады для разгрузки машин. Высота падения составила 1,5 метра.

— В результате падения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть независимо от исхода и оказания медицинской помощи, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Против рабочего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование завершили, а материалы передали в суд на рассмотрение.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Ведомство не сообщает, вступил ли приговор в силу и подан ли гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.