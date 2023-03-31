«Сбросил на бетонную плиту»: ставрополец покалечил коллегу

Ставропольцу дали срок за то, что тот скинул коллегу на бетонную плиту Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Ставрополе в сентябре 2022 года на производстве произошел конфликт между рабочими. Один из них решил перейти к рукоприкладству, поэтому подошел к коллеге сзади, толкнул его, приподнял над бетонной плитой и выбросил того с эстакады для разгрузки машин. Высота падения составила 1,5 метра.

— В результате падения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть независимо от исхода и оказания медицинской помощи, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Против рабочего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование завершили, а материалы передали в суд на рассмотрение.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Ведомство не сообщает, вступил ли приговор в силу и подан ли гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.