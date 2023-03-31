Ставропольского полицейского накажут за передачу телефона обвиняемой в изолятор

Полицейский со Ставрополья могут наказать за то, что тот дал телефон обвиняемой под стражей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Буденновском округе Ставрополья сотруднику полиции грозит наказание за передачу телефона обвиняемой, которую посадили под стражу. Сотрудник в ноябре 2022 года отдал мобильник злоумышленнице, да ей возможность хранить его и использовать. Об этом узнали следовали и УФСБ.

— В отношении дежурного ИВС [изолятор временного содержания – Прим.] возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Расследование продолжается. Правоохранители собирают доказательства вины подозреваемого, чтобы наказать за преступление. Кроме того, материалы соединили с другим делом по факту взятки.

— В настоящее время уголовное дело соединено с ранее возбужденным уголовным делом в отношении дежурного ИВС по факту получения взятки (части 3 статьи 290 УК РФ). Подозреваемый находится под домашним арестом, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.