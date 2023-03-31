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НовостиПроисшествия31 марта 2023 8:15

Ставропольского полицейского накажут за передачу телефона обвиняемой в изолятор

Против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий
Данил ЮРКОВ
Полицейский со Ставрополья могут наказать за то, что тот дал телефон обвиняемой под стражей

Полицейский со Ставрополья могут наказать за то, что тот дал телефон обвиняемой под стражей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Буденновском округе Ставрополья сотруднику полиции грозит наказание за передачу телефона обвиняемой, которую посадили под стражу. Сотрудник в ноябре 2022 года отдал мобильник злоумышленнице, да ей возможность хранить его и использовать. Об этом узнали следовали и УФСБ.

— В отношении дежурного ИВС [изолятор временного содержания – Прим.] возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Расследование продолжается. Правоохранители собирают доказательства вины подозреваемого, чтобы наказать за преступление. Кроме того, материалы соединили с другим делом по факту взятки.

— В настоящее время уголовное дело соединено с ранее возбужденным уголовным делом в отношении дежурного ИВС по факту получения взятки (части 3 статьи 290 УК РФ). Подозреваемый находится под домашним арестом, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.