На берегоукрепительных работах в Ставропольском крае подрядчик украл 47 млн

МВД выявило хищение 47 млн рублей на берегоукрепительных работах в Ставропольском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2020 году директор подрядной организации заключил контракт на берегоукрепительные работы на участках в поймах рек Кума и Мокрый Карамык в Ставропольском крае. Согласно дорогову, подрядчик должен был сделать все в срок, однако, как выяснили сотрудники ГУ МВД по СКФО, он не намеревался выполнять взятые обязательства в полном объеме.

— С целью хищения денежных средств подготовил акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости с указанием недостоверных сведений, существенно завысив затраты, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

Злоумышленник предоставил фальшивые данные, чтобы ему заплатили. Деньги перечислили подрядчику, а он отдал их на счета подконтрольных ему организаций. Сумма ущерба составила 47 млн рублей.

Против подрядчика возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.