Работника администрации в Ставрополе уволили за махинации с жильем

Сотрудника администрации в Ставрополе уволили за махинации с жильем Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе в связи с утратой доверия уволили сотрудника администрации. Он из корыстных побуждений занялся махинациями с жильем. Злоумышленник незаконно перевел жилую недвижимость в юго-западном районе города краевой столицы в статус нежилого помещения.

За это ранее ему поставили обвинительный приговор по части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Правда, работодатель сотрудника не применял к нему санкций, а позволил уволиться по собственной инициативе. Это должно было помочь злоумышленнику избежать ответственности.

— В этой связи прокуратура города опротестовала приказ об увольнении по собственной инициативе работника комитета градостроительства администрации города Ставрополя. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь в приказ об увольнении внесены изменения – сотрудник уволен в связи с утратой доверия по инициативе работодателя.