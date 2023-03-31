Пенсионера из Минвод осудят за покушение на убийство руководителя отделения ПФР

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Минеральных Водах ранее неоднократно судимый 66-летний местный житель вновь отправится под суд за покушение на убийство руководителя клиентской службы пенсионного фонда. 12 октября 2022 года пенсионер напал на отделение ПФР в городе-курорте и пытался сжечь потерпевшую.

— Ранее неоднократно судимый мужчина пришел в отделение пенсионного фонда, куда ранее обращался с жалобами на решение об отказе в назначении социальной пенсии, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Пенсионер облил руководителя жидкостью для розжига костров, поджег и скрылся. Поднялся шум, правоохранители быстро нашли злоумышленника и задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «б», «е», «д», части 2 статьи 105 УК РФ за покушение на убийство человека из-за его служебной деятельности с особой жестокостью и опасностью для других.

— Согласно заключению эксперта женщине причинен легкий вред здоровью. После задержания злоумышленник по решению суда заключен под стражу. Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Гражданина судили за убийство, разбойное нападение, покушение на убийство и причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего. Из тюрьмы он вышел в 2022 году. Теперь ему вновь грозит срок. Уголовное дело направлено в суд.

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