За поножовщину в новогоднюю ночь ставропольцу дали шесть лет «строгача»

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставропольского края прошел суд на 47-летним жителем хутора Прогресс. Ныне осужденный то ли забыл, то ли просто не пригласил своего 49-летнего знакомого отпраздновать Новый год у себя, из-за чего ночью 1 января между ними произошел конфликт.

— В ходе ссоры осужденный нанес товарищу удар в область плеча, повалил его на землю и нанес ножом не менее двух ударов в область спины и груди. От полученных телесных повреждений через непродолжительное время мужчина скончался в больнице, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершилось, и материалы передали в суд.

В суде злоумышленника признали виновным в совершении преступления и приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.