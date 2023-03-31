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НовостиПроисшествия31 марта 2023 14:16

На Ставрополье поймали сбежавшего из колонии заключенного

Ему грозит увеличение срока лишения свободы
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставропольского края поймали 24-летнего уроженца Пятигорска, который сбежал из колонии-поселения. Злоумышленник совершил побег из заключения в Кочубеевском округе. Теперь ему грозит еще одна уголовная статья за побег из места лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

— В отношении 24-летнего уроженца Пятигорска возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы лицом, отбывающим наказание», – сообщает ведомство.

Гражданину грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что осужденный сбежал из колонии-поселения 30 марта, воспользовавшись отсутствием охраны, возможностью ходить в любой одежде и носить деньги, и исчез.