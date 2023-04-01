Из-за проблем со здоровьем водитель в Кисловодске врезался в ограждение

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Кисловодске проблемы со здоровьем могли стать причиной смертельной аварии. Накануне вечером на улице У. Алиева водитель «Лады Приоры» врезался в дорожное ограждение.

— Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала смерть 63-летнего местного жителя, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены после проведенных экспертиз.

Другая смертельная авария произошла с молодой автомобилисткой в Дагестане. Прав у 17-летней девушки, разумеется, не было. Однако из-за невнимательности она сбила трех пешеходов. Две потерпевшие погибли, еще одна находится в критическом состоянии.