Водитель-пенсионер сбил пожилого пешехода в Кисловодске

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Кисловодске сегодня утром на улице Главная водитель «Рено Дастер» сбил пешехода, который стоял на крае проезжей части. Авария произошла в 10 утра, на место вызвали скорую помощь и автоинспекторов, чтобы разобраться в произошедшем и оказать помощь сбитому гражданину.

— С травмой головы 77-летний пешеход доставлен в больницу. Наезд совершил 70-летний житель Кисловодска, который за последние 2 года 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка. Степень ответственности участников аварии устанавливается. Что грозит пожилому лихачу или пешеходу, не сообщается.