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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 13:42

После нападения собак на отца с детьми в Ставрополе возбудили уголовное дело

На мужчину с двумя детьми напали две собаки, одна из которых укусила ребенка за ногу
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставрополе после нападения двух собак на отца и двух его детей возбудили уголовное дело. На одной из улиц города гражданин убирался на придомовой территории. В это время рядом проходили собаки, которые проявили агрессию, а одна из них укусила ребенка за ногу.

— По данному факту в Ставропольском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против кого возбуждено дело, не сообщается. Однако за дело взялась прокуратура. Ведомство проведет проверку соблюдения законодательства в части отлова и учета безнадзорных животных.