Ставрополец организовал притон у себя дома и брал плату алкоголем

Ставропольцу грозит срок за организацию наркопритона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе оперативники задержали 43-летнего местного жителя. Дело в том, что гражданин устроил в своей квартире наркопритон. В нем знакомые гражданину наркоманы готовили и употребляли запрещенные вещества.

— Доставленный в отдел внутренних дел мужчина сознался в содеянном и пояснил, что в качестве вознаграждения он получал алкогольные напитки, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Расследование дела продолжается. Злоумышленнику грозит срок за то, что он давал наркозависимым потреблять вещества в своей квартире.