На трассе Ставрополья насмерть сбили велосипедиста

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 40 километре трассы «Минеральные Воды – Кисловодск» водитель «Лады Гранты» решил перестроиться. По всей видимости, автомобилист не заметил велосипедиста, из-за чего произошла авария.

— От полученных травм водитель велосипеда скончался. Его личность устанавливается, на вид погибшему 25-30 лет, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилем управлял 36-летний житель Кисловодска, который был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка.

Другая смертельная авария произошла в Кисловодске. Предварительно, у водителя были проблемы со здоровьем. Во время движения он врезался в дорожное ограждение. Медики, прибывшие на место, зафиксировали смерть гражданина.