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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 18:00

Житель Дагестана попался на сбыте 156 граммов сильнодействующего вещества

Против него возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

В Дагестане задержали 24-летнего жителя жителя Махачкалы. Во время личного досмотра у него нашли 128 граммов «Трамала» – сильнодействующего вещества. Дома у злоумышленника нашли 28 граммов препарата «Лирика». Парня доставили в отделение для разбирательств.

— В поиске легких денег подозреваемый нашел поставщика «лекарств» в социальных сетях и в последующем покупал у него оптовые партии для сбыта при помощи закладок, – сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Теперь против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ). Причастных к преступлению лиц разыскивают сотрудники полиции.