Набор новобранцев в ряды российской армии продлится до 15 июля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье началась весенняя призывная кампания в 2023 года. Она стартовала в субботу, 1 апреля, и продлится до 15 июля. По информации от городской администрации, в ряды Российской армии вступят больше двух тысяч призывников из Ставрополя.

Как стало известно, ставропольские новобранцы будут отправлены в армейские подразделения Южного Федерального округа, а еще 10 ставропольце станут служить в Президентском полку.

Уточняется, что жители региона, которые не пребывают в запасе, но получившие высшее или среднее профессиональное образование, могут пойти служить по контракту.

Чтобы получить всю интересующую информацию, ставропольцам рекомендуют обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресам:

- улица 8 Марта, № 164. Телефон: ( 24-99-51); - в военный комиссариат на улице Лермонтова, № 187 (23-47-96, 23-47-86).