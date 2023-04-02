Трасса через Харибский перевал в Дагестане закрыта из-за сильной метели

Водителей транспортных средств просят воспользоваться альтернативными маршрутами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внезапный снег в Дагестане парализовал движение на одной из важных дорог. Трассу через Харибский перевал закрыли в связи с сильной метелью. Об этом сообщили в пресс-службе Дагестанавтодора.

- В связи с резким ухудшением погодных условий автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт - Тлох на участке км 46 - км 66 (Харибский перевал) закрыта. На перевале снежная метель и нулевая видимость,- говорится в официальном сообщении.

Специалисты также уточнили, что приступят к расчистки дорожного полотна, когда наступят благоприятные погодные условия. Сейчас на перевале снежная метель и нулевая видимость.