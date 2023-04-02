Североосетинские полицейские разыскивают трех подозреваемых в двойном убийстве в селе Црау

Конфликт между местными жителями закончился перестрелкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северной Осетии полицейские разыскивают трех человек по подозрению в двойном убийстве, которое произошло 1 апреля 2023 года в Алагирском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, между местными жителями селения Црау произошел конфликт, который закончился перестрелкой. По версии следствия, нападавшие стреляли из оружия неустановленного образца. В результате вооруженного конфликта, два пострадавших - 1995 и 1980 года скончались на месте не приходя в сознание.

- По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщается на официальном сайте СУ СКР по республике Северная Осетия-Алания.

Полицейские разыскивают нападавших, проводятся все необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.