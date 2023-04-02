В Махачкале 15-летний подросток шантажировал своего одноклассника

Мама пострадавшего узнала о вымогательстве от сына. Фото: Даниил ОПАРИН

В пресс-службе МВД Дагестан рассказали, что 15-летний житель Махачкалы подозревается в вымогательстве. Почти две недели ученик 8 класса шантажировал своего одноклассника.

Старший инспектор ПДН по Кировскому району установил, что в период времени с 15 по 28 марта этого года, 15-летний житель школьник вымогал деньги в сумме 9 000 рублей у своего знакомого. В ходе разговора с полицейским, подростков пояснил, что после уроков случайно увидел, как один из его одноклассников смотрел в сети фото непристойного характера.

Поняв, что может так заработать, он стал манипулировать своим одноклассником: пригрозил, что расскажет обо всем девочке, которая ему симпатизировала. Молодой парень расстроился, поняв, что это его дискредитирует. Денег у юноши не было.

Его мама поняла, что с сыном что-то не так.

- От переживаний его поведение сильно изменилось, что не осталось незамечено родителями. Мама ученика, узнав про шантаж и вымогательство, обратилась к руководству школы, а те, в свою очередь - в полицию, - резюмировали в ведомстве.