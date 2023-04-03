За прошедшую неделю на Ставрополье коронавирусом заболели 1239 человек

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье за минувшую неделю, с 26 марта по 2 апреля, от коронавируса выздоровели 1502 человек, а заболели – 1239, в том числе 72 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 57 пациентам, среди которых 21 ребенок. Медики зарегистрировали один летальных исход от заболевания.

— Еще 1502 человека выздоровели за минувшую неделю. Уровень заболеваемости снизился. Между тем, важно помнить о правилах эпидпрофилактики и соблюдать их, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за прошлую неделю первый компонент препарата получили 2775 человек, а полный курс иммунизации прошли 1362 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.