В Дагестане 15-летний школьник вымогал у одноклассника деньги

Школьник из Дагестана вымогал деньги у одноклассника Фото: Даниил ОПАРИН

В Махачкале 15-летний школьник подозревается в вымогательстве. С 15 по 28 марта 2023 года подросток, ученик 8 класса, требовал девять тысяч рублей от своего одноклассника, чтобы не рассказывать тайну. Сотрудники полиции получили информацию о происшествии и начали разбирательства.

— В ходе беседы подросток рассказал полицейским, что после уроков случайно увидел, как один из одноклассников смотрел в сети фото порнографического характера, – сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Подросток решил заработать на увиденном и потребовал деньги у одноклассника. В противном случае он грозил рассказать обо всем девочке, которая нравилась потерпевшему школьнику. Юноша понял, что это унизит его в глазах возлюбленной.

Денег у школьника не было, а угрозы продолжили поступать. Поведение потерпевшего изменилось – он стал грустным и подавленным. Это увидела мама ученика и узнала про шантаж и вымогательство. Женщина обратилась к руководству школы, а потом – в полицию. Что грозит вымогателю, ведомство не сообщает.