Дождь, грозы и до +22 градусов ожидается на Ставрополье в середине недели

Грозу, дождь и тепло до +22 градусов обещают на Ставрополье синоптики Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ставрополье в середине недели ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 14 м/с и температура воздуха до +22 градусов тепла. Сегодня, в понедельник, 3 апреля, ночью еще ощущалось похолодание с конца марта, однако днем ожидается до +21 градуса тепла. Ожидается небольшой дождь. В Ставрополе потеплеет до +18 градусов, может пойти слабый дождь.

Во вторник, 4 апреля, в западной части Ставрополья ночью местами будет идти небольшой дождь. Ночная температура воздуха опустится до +2 градусов, однако днем по-летнему потеплеет – до +22 градусов в регионе, а в Ставрополе – до +20. Преимущественно без осадков.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

В среду, 5 апреля, в регионе пройдут кратковременные дожди, синоптики прогнозируют грозы. Ночью на Ставрополье температура воздуха обещает быть довольно теплой – от +5 до +10 градусов. А днем непогода не «охладит» регион – ожидается до +21 градуса тепла.