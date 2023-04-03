В Ставрополе пассажирская маршрутка врезалась в иномарку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Утром в Ставрополе, на пересечении проспекта Российского и улицы Тухачевского, произошла авария с участием пассажирской маршрутки и иномарки. Предварительно, водитель ГАЗель NEXT разворачивался на перекрестке, но не убедился в безопасности маневра. В результате он врезался в «Лексус».

Иномарку по инерции отбросило в дорожное ограждение, которое она сбила и выехала на тротуар. О происшествии сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. Уточняется, что пассажиров в маршрутке на момент аварии не было.

— В результате автоаварии травму грудной клетки получил 52-летний водитель микроавтобуса, житель Шпаковского округа. Мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – пишет ведомство.

По факту аварии проводится проверка. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.