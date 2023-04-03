Хозяева сгоревшего частного дома на Ставрополье спаслись через окно

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Шпаковском округе Ставропольского края примерно в три часа ночи загорелся дом в частном секторе села Сенгилеевского. Хозяева спали, однако проснулась из-за криков соседей, заметивших огонь на веранде. Граждане вызвали пожарных, а жильцам горящего дома пришлось спасаться через окно – коридор, ведущий на улицу, был объят огнем.

— На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные ПЧ №178 села Сенгилеевского. За тридцать минут им удалось локализовать пожар. Однако на этом работа пассовцев не закончилась, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Пожарные до 6 часов утра тушили очаги возгорания, чтобы пожар не вспыхнул снова. Огонь сильно повредил дом, из-за чего он больше не пригоден для проживания. О дальнейшей судьбе жильцов сгоревшего строения ничего неизвестно.